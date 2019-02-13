В подмосковной Балашихе суд разрешил женщине с ВИЧ усыновить ребенка

Балашихинский городской суд 12 февраля разрешил усыновить ребенка ВИЧ-положительной женщине, по заявлению которой Конституционный суд в прошлом году признал незаконным запрет на усыновление людьми с ВИЧ или гепатитом С. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Наконец-то, поставлена последняя точка по поводу усыновления ВИЧ-положительными своих родственников. Дело заявителей пересмотрено на основании решения Конституционного суда, куда мы обращались. Наше заявление удовлетворено и семья воссоединилась и в юридическом смысле», — сказал адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов, представлявший интересы семьи.

В октябре 2016 года органы опеки отказали семье из Балашихи в усыновлении ребенка, которого при помощи искусственной инсеминации в июне 2015 года родила ее сестра. Сама заявительница не могла родить ребенка, поскольку ее в 2012 году во время лечения в больнице заразили ВИЧ-инфекцией и гепатитом С. Ребенок с рождения жил с ними.

Впоследствии в январе 2017 гола суд оставил их жалобу на это решение без удовлетворения, их апелляцию в мае также отклонили. Однако Конституционный суд в декабре 2018 года признал положения, на основании которых семье отказали, неконституционными, посчитав, что приоритетом в вопросе усыновления должно быть «наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви».

Напомним, перечень заболеваний, которые запрещают усыновлять детей, правительство России утвердило в 2013 году. Среди них — онкологические заболевания, туберкулез, наркомания, психические расстройства, а также инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией, к которым в деле семьи из Балашихи отнесли ВИЧ.