Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе заключенных за пределами колоний

Госдума приняла в первом чтении законопроект об использовании труда осужденных по нетяжким статьям на предприятиях за пределами колоний и тюрем. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, частное или государственное предприятие должно будет заключить контракт с колонией-поселением или с исправительным центром, после чего осужденных будут направлять на работы туда.

«Организация должна предоставить общежитие для проживания осужденных и другие помещения, имущество, необходимые для обеспечения условий и порядка отбывания наказания осужденными. Кроме того, на организацию будет возложено оказание содействия исправительному учреждению в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных», — сказал председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, изменения будут способствовать росту трудовой занятости осужденных. В пояснительной записке уточняется, что законопроект позволит привлечь к труду не менее шести тысяч человек из колоний-поселений и не менее пяти тысяч приговоренных к исправительным работам, а также увеличит количество лиц, освободившихся условно-досрочно.

Сейчас привлекать осужденных к труду вне исправительных центров и колоний-поселений, согласно законодательству, нельзя.