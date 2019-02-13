Главред The New Times обжаловала в Верховном суде штраф в 22 млн рублей

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац 12 февраля обжаловала в Верховном суде решение о штрафе в 22 млн рублей. Об этом адвокат издания Вадим Прохоров рассказал «МБХ медиа», а пресс-служба суда подтвердила получение жалобы Интерфаксу.

«В течение двух недель должно быть известно, будут ли они рассматривать это дело. В Верховном суде могут истребовать дело, хотя Мосгорсуд раньше тоже его истребовал, но и тогда суд отказался отменить решение о штрафе», — рассказал Прохоров.

Журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац оштрафовали на 22,25 млн и 30 тысяч рублей соответственно в конце октября. Их обвинили в несвоевременном предоставлении в Роскомнадзор сведений о денежном финансировании за 2017 год (ч. 1 ст. 13.15.1 КоАП). В середине ноября их жалобу отклонил Тверской районный суд, а 30 января — и Мосгорсуд.

Это самый крупный штраф для СМИ в российской истории. Поскольку его было необходимо заплатить в течение 60 суток после вступления решения в силу, в начале ноября Альбац объявила о сборе пожертвований, и нужную сумму удалось собрать за 4 дня.