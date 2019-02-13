В Архангельской области депутаты не поддержали проведение референдума о ввозе мусора из других регионов

Депутаты Архангельского областного собрания не поддержали проведение референдума по вопросу ввоза мусора из других российских регионов, сообщает 29.ru.

Парламентарии решили, что вопрос, который планировали вынести на референдум, не соответствует требованиям закона. За принятие постановления о признании референдума незаконным проголосовали 26 депутатов, против – 14, воздержались от голосования 4 человека.

Полностью вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум звучал так: «Вы за то, чтобы запретить ввоз на территорию Архангельской области отходов потребления и производства из других субъектов РФ с целью их дальнейшего обращения (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение) на территории Архангельской области, за исключением случаев транспортировки вторичного сырья на объекты промышленности для их переработки?».

Как отмечает 29.ru, избирком Архангельской области принял заявку от активистов на проведения референдума с пятой попытки. Издание сообщает, что перед голосованием депутатов о законности референдума в Архангельске прошли серии одиночных пикетов против ввоза мусора в область.

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Напомним, в Ленском районе планируют построить полигон площадью 5 тысяч гектаров, на который планируют привозить твердые коммунальные отходы из Москвы. Стоимость проекта по ввозу и хранению мусора из столицы составит около 10,5 млрд рублей. В октябре прошлого года губернатор региона Игорь Орлов допустил ввоз мусора и из других регионов.

Жители Архангельской области выступают против строительства мусорного полигона. В частности, 2 декабря 2018 года в нескольких городах Архангельской области прошли митинги против ввоза мусора.