Депутаты предложили многократно увеличить штрафы за фейк-ньюз

Ко второму чтению законопроекта о запрете на публикацию в СМИ и интернете фейковых новостей депутаты предложили многократно увеличить штрафы, сообщил ТАСС со ссылкой на копию поправок.

Так, для граждан предлагают повысить штраф в 20 раз: было от 3 до 5 тысяч рублей, а стало от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц штраф — от 60 до 200 тысяч рублей (в первом чтении размер выплаты составлял от 30 до 50 тысяч рублей), для юридических — от 200 до 500 тысяч рублей (а было от 400 тысяч до 1 млн рублей).

Депутаты дополнили перечень объектов, на которых негативно могут влиять так называемые фейк-ньюз, туда вошли банки и объекты жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики и промышленности. За это нарушителю грозит штраф от 100 тысяч до 1 млн рублей, а за повторное нарушение — до 1,5 млн рублей.

Если в результате публикации фейковых новостей погибнет человек, а различные структуры перестанут работать, за это гражданину придется заплатить от 300 до 400 тысяч рублей, должностному лицу — от 600 до 900 тысяч рублей, юридическому лицу — от 1 до 1,5 млн рублей.

Изменения коснулись и законопроекта о наказании за оскорбление общества и государственных символов: штраф предлагают увеличить до 30 — 100 тысяч рублей (было 1 — 5 тысяч рублей) или арест до 15 суток (во время первого чтения этот пункт уже был прописан). За повторное оскорбление, возможно, будет грозить от 100 до 300 тысяч рублей или арест на 15 суток.

«Чтобы дисциплинировать наших граждан, каждого из нас, устанавливается повышенная ответственность, чтобы она была действенная, чтобы десять раз подумали, стоит это делать или нет», — объяснил один из инициаторов поправок депутат Анатолий Выборный.

Законопроекты о фейковых новостях и о наказании за оскорбление власти прошли первое чтение в Госдуме 24 января. В первом случае речь идет о том, что публикацию «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений» приравняют к административному наказанию, а сами «фейковые новости» призывам к массовым беспорядкам, и Роскомнадзор по обращению Генпрокуратуры сможет блокировать их в интернете без решения суда.

Во втором случае нарушением предлагают считать материалы, написанные «в неприличной форме» об обществе, государстве, государственных символах (флаге, гербе и гимне), Конституции и органах государственной власти (президенте, парламенте, правительстве и судах). Автором обеих законопроектом был сенатор Андрей Клишас, в разработке поправок участвовали и другие депутаты.