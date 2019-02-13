ЕСПЧ присудил компенсацию журналистке ТВ-2 за задержание на одиночном пикете в поддержку телеканала

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил журналистке ТВ-2 Виктории Мучник компенсацию в 5,2 тысячи евро за задержание на одиночном пикете в поддержку телеканала в 2015 году. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Суд также постановил возместить журналистке размер штрафа в 20 тысяч рублей.

Адвокат Константин Терехов, представлявший Мучник, сообщил ТВ-2, что ЕСПЧ признал в отношение журналистки нарушение ст. 10 Европейской конвенции (свобода выражения мнения) и ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство).

«В постановлении Европейского суда содержится спектр аргументов, которые привели его к такому выводу. Ключевой аргумент заключается в том, что акции были мирными, поэтому вмешательство в право выражать мнение не было оправданным», — цитирует ТВ-2 защитника. Он объяснил, что «в отсутствие стороны обвинения Советский районный суд города Томска фактически взял на себя функции обвинителя».

ЕСПЧ также вынес решение по делу жителя Северска Михаила Мордовина, которого в 2014 году задержали и впоследствии оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку участников протестов на Болотной площади в Москве. ЕСПЧ также присудил ему компенсацию в 5,2 тысячи евро и возмещение штрафа.

Как сообщало «Радио Свобода», в 2015 году суд Томска признал виновными в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования Мучник и жительницу города Ксению Фадееву. Их приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей.

Напомним, ТВ-2 отключили от вещания в начале 2015 года. «Медуза» рассказывала, что сначала канал убрали на месяц из эфира якобы по техническим причинам, а затем на том же основании Роскомнадзор не продлил для ТВ-2 лицензию на эфирное, а затем на кабельное вещание.