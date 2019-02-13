Лукашенко пообещал Путину не поставлять плохую водку и закуску

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил своего коллегу российского президента Владимира Путина, что Минск никогда не будет поставлять Москве «ни плохую водку, ни плохую закуску», сообщили в Кремле.

«Исследования и у вас, и у нас проведены. Мы имеем все возможности для того, что накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску», — сказал Лукашенко.

Разговор произошел в Сочи, куда Лукашенко прибыл с трехдневным визитом. С российской стороны в них также участвуют вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и посол России в Минске Михаил Бабич. Переговоры будут касаться белорусско-российских отношений, уточняли в Кремле. Какие конкретно вопросы затронут Путин и Лукашенко, не уточняется. В последний раз главы двух стран обсуждали налоговый маневр.

Напомним, налоговый маневр в России предполагает обнуление экспортных пошлин до 2024 года, а также повышение внутреннего налогообложения. Это приведет к росту цен на нефть для Беларуси.

В белорусском Минфине подсчитали, что потери экономики могут составить до 10 млрд долларов. В связи с этим Минск настаивает на том, чтобы Москва компенсировала убытки стране, однако, как заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев, «мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран».