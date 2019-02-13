Правозащитники рассказали о возможном выдворении из России камерунского активиста

Правозащитнику из Камеруна Эрве Котто Эпе Жилю, живущему с женой Юлией в городе Нижнеудинске Иркутской области, грозит депортация на родину, сообщил изданию «Сибирь.Реалии» правозащитник Святослав Хроменков.

Издание отмечает, что в Камеруне активиста стали преследовать власти после выступлений на заседании ООН в защиту прав граждан.

«Эрве был правозащитником у себя на Родине. Кто знает специфику этого региона, понимает, насколько сложно там защищать людей. Он обличал власти по проблемам экологии и нарушениям прав человека в Камеруне. Знакомые нам темы. За это камерунец подвергся политическому преследованию, на него выдан ордер на арест и наш суд может его выдворить», — рассказал «Сибирь.Реалиям» Хроменков.

Правозащитник отметил, что местный начальник управления Федеральной миграционной службы (ФМС), несмотря на то, что Эрве женат на гражданке России. Запись, подтверждающая это, есть в распоряжении редакции «Сибирь.Реалий».

Издание со ссылкой на жену камерунского активиста Юлию отмечает, что он живет в России с октября 2015 года, брак они официально зарегистрировали в декабре прошлого года, когда переезжали из Москвы в Нижнеудинск.

«Сибирь.Реалии» рассказывают, что в России Эрве становился на учет в УФМС, но в 2016 году ему отказали в политическом убежище, и активисту пришлось несколько лет жить в стране нелегально.

В январе этого года Нижнеудинский городской суд признал его виновным в этом административном правонарушении и назначил 2 тысячи рублей штрафа без принудительного выдворения из России. Юристы считают, что ордер, выданный на арест активиста, может эту ситуацию изменить.

Издание отмечает, что иркутские правозащитники готовят обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) со ссылкой на «Правило 39» регламента Европейского суда. «Сибирь.Реалии» объясняют, что повод для обращения в его рамках возникает обычно в случаях, если жизни человека грозит реальная опасность или когда необходимо предотвратить его экстрадицию в страну, не ратифицировавшую Европейскую Конвенцию о защите прав человека.