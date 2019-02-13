ООН начала расследование из-за информации о пытках гражданина ЦАР россиянами

ООН приступила к расследованию после появления информации о том, что россияне принимали участие в пытках гражданина Центральноафиканской республики, говорится в публикации AFP со ссылкой на доклад ООН. В разговоре с РБК пресс-секретарь миссии ООН по стабилизации в этой стране (MINUSCA) Владимир Монтейро подтвердил эту ифнормацию.

В частности, в документе шла речь о том, что задержали жителя Бамбари и в течение пяти дней «пытали»: ему изрезали спину и отрезали мизинец. Журналистам AFP пострадавший мужчина представился Махаматом Нуром Мамаду, торговцем на рынке.

«Они били меня цепями, железными дубинками, резали ножом по ноге, а также по рукам и плечам. Они выбили мне зуб кирпичом», — утверждал гражданин ЦАР. В публикации агентства уточняется, что освободить мужчину удалось благодаря вмешательству сил внутренней безопасности ЦАР.

Напомним, о том, что Россия направляла в ЦАР 175 инструкторов, из которых 170 частных и 5 военных, в марте прошлого года сообщало министерство иностранных дел. Однако в июне «Новая» выяснила, что в стране находятся наемники «группы Вагнера», которую СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Расследователи проекта «Досье» также обнаружили текст заключенного осенью 2017 года соглашения между правительственными структурами ЦАР и связанной с Пригожиным компанией «М Инвест». Оно касалось разработки месторождений алмазов в префектуре Верхнее Котто.