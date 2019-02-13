Минюст включил движение «За права человека» Льва Пономарева в реестр иноагентов

Минюст России включил движение «За права человека», руководителем которого является правозащитник Лев Пономарев, в реестр иностранных агентов, сообщили в пресс-службе министерства.

«Факт соответствия движения признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Минюстом России внеплановой документарной проверки», — говорится в сообщении.

О начале проверки министерство объявило 18 декабря, там потребовали предоставить документы за последние три года: бухгалтерскую документацию, расписание штата организации, а также переписки с физическими и юридическими лицами и публикации в СМИ.

Решение провести проверку Минюст огласил, когда Пономарев находился в спецприемнике. Куда попал за пост в фейсбуке с призывом к участию в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

До этого, в 2014 году, Минюст уже вносил движение в реестр «иноагентов» из-за финансирования со стороны иностранных фондов. Спустя год движение исключили из списка, потому что оно «прекратило выполнять функции иностранного агента».

Кроме того, в конце декабря 2018 года Пономарев допустил закрытие организации из-за недостатка финансирования. «На самом деле, ситуация такая, что надо прекращать. Но я, конечно, сейчас ищу какие-то поддержки, кто-то мне что-то обещал. Нерегулярные деньги», — заявил правозащитник. Пономарев объяснил, что впервые за восемь лет организация не получила президентский грант, который является главным источником финансирования «За права человека».

Общероссийское движение «За права человека» существует с 1997 года. По словам Пономарева, в 2018 году организация получила на свою деятельность президентский грант в размере 15 млн рублей. Зарубежное финансирование движение не получает, чтобы не попасть под закон об «иностранных агентах», утверждает правозащитник.