В псковском отделении «Яблока» проходят обыски из-за листовки с призывом не голосовать на губернаторских выборах

В псковском отделении партии «Яблоко» проходят обыски из-за листовки, в которой содержался призыв не голосовать за кого-либо из кандидатов в губернаторы региона на выборах, прошедших в сентябре прошлого года. Об этом «Новой газете» рассказал депутат Псковского областного собрания, член Федерального политического комитета «Яблока» Лев Шлосберг.

Он уточнил, что по факту выхода листовки было возбуждено уголовное дело еще в сентябре. «Следователи не смогли установить, насколько я понимаю, каких-то фактов в течение этого времени и пришли с обыском к нам. Они ищут компьютер, на котором была создана эта листовка и на которых был изготовлен видеоролик в поддержку [данной позиции]», — сообщил Шлосберг.

По его словам, обыски продолжаются в течение двух часов. Их проводят сотрудники уголовного розыска и компьютерщики в присутствии двух понятых.

«Мы видим, что это уголовное дело направлено лично против меня и не против кого другого», — заявил Шлосберг в разговоре с «Новой», пояснив, что для проведения обыска в псковском «Яблоке» нужно было решение суда, так как это служебное помещение, «но следователь отказывается это признавать».

Шлосберг сообщил, что подозреваемых по делу в настоящее время нет.

7 сентября прошлого года прокуратура Псковской области сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 141 УК (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). Ведомство установило, что 5 сентября 2018 года в многоквартирных домах Пскова распространили листовки «с признаками нарушений законодательства о выборах при их изготовлении и призывом приводить в негодность избирательные бюллетени». В качестве заказчика на них было указано псковское «Яблоко».

В разговоре с «Новой» Шлосберг упомянул слова мэра Москвы Сергея Собянина, который в сентябре прошлого года говорил: «Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Но это не предлог не приходить. В конце концов, вычеркни всех, и это тоже будет поступок». Видео было опубликовано на его youtube-канале.

«Призыв аналогичный. Против Собянина уголовное дело не возбуждалось, а по факту выхода этой листовки уголовное дело возбудили», — сказал Шлосберг.

Напомним, 9 сентября прошлого года в России прошел Единый день голосования. В частности, в ряде регионов выбирали губернаторов, депутатов местных заксобраний, а также мэров некоторых городов.