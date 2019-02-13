В Москве открылась первая государственная клиника лечения анорексии и булимии

В Москве открылась первая государственная клиника лечения расстройств пищевого поведения на базе психиатрической клинической больницы N1 имени Алексеева, сообщает Интерфакс. Центр специализируется на лечении нервной анорексии и булимии разной степени тяжести, в том числе оказывает помощь тем пациентам, чье состояние угрожает жизни.

Клиника начала работать 1 февраля, торжественное открытие прошло во вторник, 12 февраля. По словам главного психиатра Москвы Георгия Костюка, сегодня это единственное заведение в России, которое может оказывать полный комплекс обследований на всех этапах лечения. Стоит отметить, что, несмотря на поток обращений, который идет со всей страны, бесплатно получить терапию могут только жители Москвы.

В клинике есть стационарное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии. Помимо этого, клиника включает в себя дневной стационар, рассчитанный на 20 мест, амбулаторный кабинет и патопсихологическую лабораторию. Во время лечения сотрудники клиники будут вести активную работу с семьями пациентов для достижения наилучшего результата лечения.

Нервная анорексия и булимия относятся к поведенческим синдромам, связанными с физиологическими нарушениями и физическими факторами. Точные причины возникновения заболеваний до сих пор не установлены, считается, что формирование обусловлено социокультуральными (влияние культуры, общества и семьи) и биологическими факторами.

Оба расстройства характеризуются строгим контролем собственного веса со стороны заболевших, однако, если при нервной анорексии это достигается через отказ от пищи, то при нервной булимии у пациента, наоборот, наблюдаются приступы переедания, с возможным последующим очищением. Заболевания часто приводят к нарушению работы других функций организма.

Точной статистики больных, страдающих различными формами расстройств пищевого поведения, по России нет, но только в Москве количество пациентов на диспансерном наблюдении, достигает 75 тысяч человек. Этот список ежегодно пополняется на 5-5,5 тысяч человек. До сегодняшнего дня в России пройти курс терапии можно было только в платных клиниках.