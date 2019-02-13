«За аграрное лобби». В СМИ попало видео с поющими на борту самолета Ткачевым, Дворковичем и Тимаковой

В сети появилось видео, на котором бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и бывшая руководитель протокола правительства Марина Ентальцева поют песню Надежды Кадышевой «Ах судьба моя, судьба» на борту самолета.

мальчик водочки нам принеси мы на дно летим.... pic.twitter.com/RsUMO1cZE9 — ALF nt (@Julius_ALF) February 13, 2019

На записи видно, как Ткачев держит в руках смартфон, на котором играет клип, он, а также Дворкович, Тимакова и Ентальцева держат бокалы. Потом мужской голос предлагает тост «За аграрное лобби», а после видео заканчивается.

Кто является автором и куда направлялись бывшие работники правительства, неизвестно. Когда было сделано видео, также не уточняется. Тимакова отказалась комментировать данную видеозапись, Дворкович в разговоре с Daily Storm не стал дослушивать вопрос и решил повесить трубку.

Некоторые участники видео так или иначе связаны с агросферой. После того как Ткачев покинул пост главы Минсельхоза, его избрали в совет директоров компании «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева, а на его место пришел Дмитрий Патрушев, бывший председатель правления «Россельхозбанка». Другой запечатленный на видео — Дворкович — также является членом наблюдательного совета АО «Россельхозбанка». Тимакова долгое время работала пресс-секретарем премьер-министра Дмитрия Медведева, а в обязанности Ентальцевой входила организация поездок для членов правительства.

Более того, видео появилась на фоне сообщений о том, что в 13 регионах России сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной налоговой службы (ФНС) начали выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов. Среди возможных причин источники СМИ называли подозрение в неуплате налогов и несоблюдение договоренностей, которые прописаны в Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.