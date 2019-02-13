Лев Пономарев объяснил попадание движения «За права человека» в список иноагентов

Одной из причин, почему Минюст включил правозащитное движение «За права Человека» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, может быть грант, который выделила ООН, рассказал Интерфаксу глава движения Лев Пономарев.

«Движение "За права человека" не получало иностранных денег, фонд "В защиту прав заключенных" не получал, но у меня есть НКО "Горячая линия", которая официально получала грант, я не скрывал этого, от комитета ООН по пыткам», — объяснил Пономарев.

По его словам, полученные деньги тратились на адвокатов, которые выезжали в те колонии, из которых поступали жалобы на пытки. Правозащитник уточнил, что другой причиной попадания в реестр иноагентов может быть то, что одна из членов совета движения получила деньги по проекту, организованному Советом Европы.

После этого сотрудница движения съездила в регионы для обучения членов ОНК и за свой счет посетила съезд «За права человека», и «таким образом движение косвенно получило иностранное финансирование», отметил пономарев.

«Я надеюсь, мы будем все-таки продолжать работу. Я еще с юристами не обсуждал, но, скорее всего, обжаловать решение мы не будем. Закон так написан, что здесь бессмысленно бороться», — сказал Пономарев.

О том, что Минюст внес движение «За права человека» в список иноагентов, стало известно 13 февраля. Такое решение министерство приняло после внеплановой проверки. Решение провести проверку Минюст огласил, когда Пономарев находился в спецприемнике. Он туда попал за пост в фейсбуке с призывом к участию в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

До этого, в 2014 году, Минюст уже вносил движение в реестр «иноагентов» из-за финансирования со стороны иностранных фондов. Спустя год движение исключили из списка, потому что оно «прекратило выполнять функции иностранного агента».