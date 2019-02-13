Суд Москвы оштрафовал еще троих дворников, требовавших у управы района доплат за переработки

Чертановский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей еще троих дворников, участвовавших в собрании возле управы Нагорного района из-за отсутствия доплат за переработки, сообщает «Медиазона» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Абдиахата Душаева, Бобура Маматова и Шохруха Оролова признали виновными по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия его участником).

Накануне суд оштрафовал на 10 тысяч рублей четверых дворников. Как рассказывал общественный защитник Руслан Гаджимурадов, они настаивали на том, что это не было митингом: «Это была встреча работников со своим начальством, к делу приобщено видео, на котором видно, что они общались с главой ГБУ Жилищник, не выкрикивая лозунгов и требований».

Напомним, несколько десятков дворников, преимущественно мигрантов из Узбекистана и Киргизии, задержали у управы района в конце декабря прошлого года. Дворники пришли к руководству, чтобы пожаловаться на то, что их заставляют убирать снег на проезжей части, хотя они должны делать это только во дворах, а за переработки им не платят. При этом источник Интерфакса утверждал, что дворников задержали для проверки на экстремизм.