Житель Архангельской области рассказал о возбужденном против него уголовном деле из-за публикации речи Квачкова

Житель поселка Авнюга Архангельской области Георгий Миняев рассказал, что против него возбудили дело по статье 205.2 УК (оправдание терроризма) в связи с публикацией им речи отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова с комментарием о том, что его необходимо оправдать, сообщает «Медиазона».

Миняев рассказал изданию, что утром 12 февраля к нему пришли бойцы ОМОНа, вместе с ними был следователь Следственного комитета, который сказал, что против жителя Авнюги возбудили дело из-за поста в паблике «Референдум ПРОТИВ СВАЛКИ на Шиесе».

«Медиазона» отмечает, что в доме Миняева прошел обыск, после которого его повезли на допрос. Там он подтвердил, что написал пост, содержащий речь Квачкова, и от своих убеждений не отказывается.

Документов по делу Миняев изданию не предоставил.

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Напомним, в 2013 году суд признал отставного полковника Квачкова виновным в попытке организовать вооруженный мятеж и содействии террористической деятельности. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, однако позднее Верховный суд срок сократил срок до восьми лет.

В 2017 году Квачкова приговорили к 1,5 годам колонии по делу об экстремизме за видеообращение из колонии. Эксперты посчитали, что в нем были признаки «побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных действий в отношении представителей госвласти» и призывы к насильственному захвату власти.

7 февраля суд в Мордовии освободил Квачкова в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).