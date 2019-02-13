СК начал доследственную проверку в отношении московского муниципального депутата из-за статьи о Сенцове

Муниципального депутата Басманного района Москвы Виктора Котова вызвали в Следственный комитет (СК) после публикации статьи об украинском режиссере Олеге Сенцове в газете одного из центральных районов столицы «Наша Якиманка», сообщает «Правозащита Открытки».

В отношении депутата начали доследственную проверку по статье о публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205 УК).

Его материал был опубликован в августе 2018 года. В ней Котов, муниципальный депутат Басманного района и московский координатор «Открытой России», рассказывал о деле Олега Сенцова, его голодовке, состоянии здоровья и акциях в поддержку режиссера. Материал заканчивался фразой, обращенной к российским властям, с призывом «услышать требования» Сенцова.

По данным «Правозащиты Открытки», 13 февраля Котову позвонили из следственного отдела по Замоскворецкому району и сообщили о начале доследственной проверки. По словам депутата, текст его статьи отправили на экспертизу, которую проведут до конца месяца. Депутат также получил повестку на 25 февраля с требованием явиться на допрос в СК.

«Новой газете» не удалось оперативно связаться с Котовым для получения комментария.

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден на 20 лет колонии строгого режима в августе 2015 году по подготовке терактов в Крыму. В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку в поддержку украинских политзаключенных в России (себя он в список не включил), которая длилась более 140 дней.

Ранее уже был возбужден ряд дел против членов движения «Открытая Россия». Преследование активистов движения началось после того, как в апреле 2017 года Генпрокуратурой признала нежелательными две организации, которые были связаны с бизнесменом Михаилом Ходорковским и зарегистрированы в Великобритании. Сама организация отрицала свою связь с ними.

В частности, 23 января 2019 суд поместил активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко под домашний арест по уголовному делу о деятельности «нежелательной организации» (часть 1 статьи 284 УК). В январе уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК) было возбуждено против псковского координатора движения Лии Милушкиной.

Дарья Козлова — специально для «Новой»