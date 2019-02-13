В Калининграде отменили концерт Элджея «в связи с большим давлением со стороны госучреждений»

В Калининграде отменили концерт рэпера Элджея, который должен был пройти 16 февраля, «в связи с большим давлением со стороны госучреждений, некоммерческих гражданских организаций», сообщается в группе «ВКонтакте» компании «Макроконцерт».

Ее руководитель Максим Ваняшин рассказал изданию «Новый Калининград», что концерт отменили по нескольким причинам, в том числе из-за петиции. Ее авторы требовали отменить концерт Элджея и утверждали, что «в его творчестве содержится агрессивная пропаганда пошлости, алкоголя, гламура, мата и прочих деструктивных смыслов, разрушительно влияющих, как на детей, так и на взрослых». Петицию подписали 473 человека.

О других причинах отмены концерта Ваняшин не рассказал.

Напомним, в конце 2018 года прошла волна отмен концертов таких исполнителей и групп, как Элджей, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточка, IC3PEAK, Matrang и «Френдзона» из-за давления правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок. Позже президент Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека попросил выяснить причины отмены концертов музыкантов в регионах.

В Генпрокуратуре по факту отмен концертов поручили региональным подразделениям провести проверки из-за многочисленных отмен концертов. Обращение в ведомство подали после круглого стола с рэперами в Госдуме, в котором участвовали рэперы Птаха, Роман Жиган и видеоблогер Дмитрий Ларин. После него Госдума объявила о запуске конкурса «Безграничный рэп», в котором рэперы должны рассказать об одном из населенных пунктов страны так, чтобы туда захотелось поехать.