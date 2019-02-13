СК начал проверку в отношении авиакомпании Utair. Она заставила жительницу Хабаровского края выкупить 11 мест для двоих детей с инвалидностью

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку в отношении авиакомпании Utair из-за того, что она заставила жительницу Хабаровского края выкупить 11 билетов на рейс для двоих ее детей с инвалидностью, об этом сообщается на сайте ведомства.

Агентство «Хабаровский край сегодня» 8 февраля рассказало, что жительница города Вяземский Наталья Загуменная была вынуждена выкупить 11 билетов для двоих детей. Один из ее сыновей был после операции.

«Мне сказали, что так как Максим лежачий, необходимо оплатить все 9 мест, которые будут заняты для установки носилок. Матвею необходимо оплатить дополнительное место, так как у него одна нога в гипсе, не сгибается», — рассказала она.

Загуменная сообщила, что она позвонила за помощью в «Российский детский фонд», так как у нее не было нужной суммы на билеты, и «своим родителям, они часть прислали на карточку, пришлось ещe снять с кредитной».

Как отмечало агентство, стоимость перелета из Кургана в Москву для двух взрослых и двух детей составила более 60 тысяч рублей вместо 16 тысяч.

Агентству РИА Новости в пресс-службе Utair сказали, что требование о покупке Загуменной 11 мест было связано с тем, что компанию не уведомили о том, что на рейсе будут маломобильные пассажиры, а авиаперевозчик обязан заранее знать о подобных клиентах и подготовиться к их перевозке.