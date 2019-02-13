Сенаторы США предложили ввести новые санкции в отношении России

Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях в отношении России, об этом сообщается на сайте Сената США.

Документ был внесен Бобом Менендесом, Линдси Грэмом, Кори Гарднером, Беном Кардином И Джином Шахином.

В нем говорится, в частности, об ограничениях на сделки с госдолгом России для инвесторов, а также о санкциях в отношении российских компаний, банков, а также российских проектов по добыче сжиженного природного газа (СПГ). Также документом предлагается ввести ограничения в отношении лиц, которые «прямо или косвенно» связаны с президентом России Владимиром Путиным.

Также США предлагают ввести санкции в отношении 24 сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в связи с инцидентом в Керченском проливе и задержанием 24 украинских моряков. Также предполагается введение ограничений против российского судостроительного сектора.

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Напомним, украинских моряков задержали 25 ноября, когда в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляла, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, но не получил на них ответа.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила обвинение 24 украинским морякам в «незаконном пересечении границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 322 УК).

Ранее СМИ сообщали, что страны Евросоюза согласовывают новые санкции в отношении России из-за произошедшего в Керченском проливе.