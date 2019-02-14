Болгария заявила о раскрытии схемы по выводу денег из венесуэльской PDVSA

Один из болгарских банков был задействован в схеме по выводу денег из венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, сообщила Болгарская национальная телекомпания со ссылкой на главного прокурора страны Сотира Цацарова.

По его словам, деньги поступали на счет физического лица, гражданина Болгарии, а оттуда перенаправлялись на счета в других банках. Эту наводку София получила через дипломатические и операционные каналы от США. О владельце счета СМИ узнали лишь то, что он проживает за пределами страны.

После этого заявления государственное агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии (DANS) начало проверку в одном из банков, которую потом расширят на всю банковскую систему страны.

О том, что у PDVSA есть счет в иностранном банке ранее заявлял министр нефти Венесуэлы и главы компании Мануэль Кеведо. По его словам, счет открыт в одном из российских банков. Как утвержадало агентство Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы PDVSA, деньги хранятся в Газпромбанке. В российской кредитной организации эту информацию не подтвердили.

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», а позднее объявили о санкциях в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Россия выступает в поддержку его правительства.