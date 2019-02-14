В «Би-Би-Си» назвали постановкой видео о химической атаке в Думе

Видео, на котором, как утверждалось, запечатлены последствия химической атаки в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, является постановочным. К такому выводу пришел продюсер Би-би-си Риам Далати, отвечающий за сюжеты и материалы по Сирии.

«Атака была, зарин не использовался, но мы должны дождаться, когда ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) подтвердит, использовался хлор или нет. Однако все остальное вокруг атаки было сфабриковано для максимального эффекта», — сообщил в своем твиттере Далати.

В подлинности видеозаписи сомневались и раньше. На амеркианском телеканале One America News утверждали, что журналисты обнаружили больницу, в которой снимался ролик. Медперсонал рассказал телеканалу, что в тот день в здание зашли неизвестные, которые начали кричать о химатаке, а с ними пришли так называемые «жертвы».

По информации корреспондента The Independent Роберта Фиска, на видеозаписи сняты люди, страдающие гипоксией от пыли. Кроме того, российское Минобороны провело брифинг, на котором показало видеоинтервью с участниками видео. Они утверждали, что когда в больницу доставили пострадавших от пожара, туда пришел неизвестный человек, рассказывавший о химатаке.

Напомним, сообщения о химической атаке в сирийской Думе появились 7 апреля прошлого 2018 года. В организации «Белые каски» утверждали, что от нее погибли более 70 человек, еще около 500 пострадали. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами стали не менее 40 человек.

США обвинили в атаке правительство Сирии, а затем возложили ответственность за применение сирийской армией химоружия на Россию. Минобороны России заявило, что имеет доказательства участия Великобритании в организации провокации в сирийской Думе.

Однако уже 14 апреля в ответ на химатаку США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии. Американские военные отчитались о запуске более сотни ракет, однако значительную их часть при подлете сбили сирийские ПВО.