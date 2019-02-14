Суд в США отказался предоставлять «Конкорду» доказательную базу

Американский суд отказался предоставлять компании бизнесмена Евгения Пригожина Concord Management and Consulting LLP («Конкорд») доказательную базу по делу о вмешательстве в выборы в США 2016 году, сообщило РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«"Конкорд" также не представил новых данных в поддержку своих предыдущих заявлений о том, что спецпрокурор преследует "Конкорд" из-за российской принадлежности», — говорится в документе.

Адвокаты компании настаивали на том, что должны ознакомиться с уликами, которые собрало следствие, чтобы подготовиться к выступлению в суде. Ходатайство об этом было подано летом 2018 года.

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По их мнению, спецпрокурор Роберт Мюллер специально пытается не допустить юристов до материалов дела, прировняв текущее дело к делам о международном терроризме и наркоторговле. Мюллер же настаивает — юристы «Конкорда» могут передать информацию российской разведке.

Ранее суд Вашингтона отказал в прекращении дела, о чем настаивали адвокаты «Конкорда». Судья Дабни Фридрих отк​лонила аргумент российской компании, в котором говорилось, что назначение спецпрокурора Роберта Мюллера было незаконным, поэтому у него нет каких-либо полномочий по этому делу.

Напомним, Мюллер предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиянам, в их числе оказался бизнесмен Пригожин и три связанные с ним компании: «Агентство интернет-исследований», «Конкорд» и Concord Management.

По данным американских властей, «Агентство интернет-исследований» размещало в соцсетях посты об американской политике от лица граждан США, эти записи видели миллионы американцев, что и могло повлиять на исход выборов. Российские власти отрицают все обвинения.