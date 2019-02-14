СМИ: Токио решило пересмотреть стратегию переговоров с Россией по Курильским островам

Японские власти пришли к выводу, что необходимо пересмотреть стратегию переговоров с Россией по решению вопроса с Курильскими островами, утверждает источник одного из новостных агентств Японии Jiji.

По его словам, к такому решению в Токио пришли после встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с российским президентом Владимиром Путиным, во время которой не удалось достичь значительного прогресса. При этом Абэ планировал выйти на рамочное соглашение по мирному договору во время предстоящей встречи с Путиным в июне 2019 года в Осаке, когда начнется саммит «Большой двадцатки».

В агентстве отметили, что многолетнюю проблему нельзя решить за несколько месяцев, а также то, что ситуация с переговорами привела к негативной реакции российской общественности.

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Напомним, встреча Абэ и Путина прошла 22 января. Тогда на брифинге после трехчасовых переговоров в Кремле лидеры двух стран подтвердили намерение подписать мирный договор между странами.

Активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года Путин и Абэ договорились после встречи в Сингапуре в ноябре прошлого года. Заключению мирного соглашения между двумя странами мешает территориальный спор за острова южных Курил: Япония называет их своими оккупированными северными территориями, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, а Россия настаивает на том, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.