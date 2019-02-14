Россия не сможет отправить спутник для изучения Солнца к 2026 году

Запланированный на 2026 год запуск спутника для изучения Солнца перенесут, потому что финансирование российской миссии «Интергелиозонд» резко сократили, заявил РИА Новости директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова Владимир Кузнецов.

Он пояснил, что из-за сокращения финансирования, контракт будет разорван и заключен заново с меньшим бюджетом. «В Федеральной космической программе все осталось, но поскольку там очень много проектов, то приоритет отдается тем, которые в стадии подготовки и запуска», — рассказал Кузнецов.

По его словам, это сделано для того, чтобы обеспечить приоритетность и не сокращать другие проекты. При этом, он не знает, на сколько перенесут дату запуска аппарата к Солнцу.

Согласно проекту «Интергелиозонд» спутник должен изучить солнечно-земные связи: солнечные активные явления и связанные с ними эффекты, корону Солнца и «солнечный ветер», полярные области Солнца и гелиосферу.

Напомним, в январе премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал работу «Роскосмоса» во время совещания, посвященному развитию госкорпорации. «Хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать», — сказал Медведев. Премьер-министр также заявил, что «Роскосмосу» пора «заканчивать с прожектерством», так как это «бросается в глаза».