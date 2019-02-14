В Крыму задержали трех местных жителей по делу об участии в «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники крымского управления ФСБ провели обыски и задержали трех крымских татар по подозрению в участии в партии «Хизб ут-Тахрир», запрещенной и признанной в России террористической.

Обыски прошли в поселке Октябрьское Красногвардейского района по трем адресам. Согласно предъявленным силовиками документам, в организации предполагаемой ячейки «Хизб ут-Тахрир» подозревается 40-летний отец троих детей Рустем Умерсеинов, а Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев подозреваются в участии в организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).

В пресс-службе управления ФСБ по республике Крым также сообщают о следственных действиях и возбуждении уголовного дела в отношении трех жителей Красногвардейского района Республики Крым. Всех троих увезли в управление ФСБ в Симферополь.

Партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанная в России и странах СНГ террористической, появилась в Палестине в 1953 году как одно из движений за «чистый ислам». Ее сторонники призывают к созданию Халифата в исламском мире. По данным центра «Сова», с 2004 по 2017 годы в России осудили 296 членов организации, в последние годы число приговоров заметно выросло.