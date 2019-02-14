В Новосибирске задержали замглавы сибирского отделения Российской академии наук

В Новосибирске задержали заместителя председателя Сибирского отделения Российской академии науки по организационному развитию Ивана Благодыря. Об этом рассказал источник ТАСС в академии, информацию также подтвердил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным агентств, его конвоировали во Владивосток в рамках расследования, которое проводят местные правоохранительные органы, подробности дела они не приводят. Депутат горсовета Новосибирска от Академгородка Наталья Пинус написала в фейсбуке, что расследование проводят по «вопросу почти десятилетней давности», однако обвинение Благодырю еще не предъявили.

«Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД утверждает, что его подозревают в хищении средств, предназначенных для борьбы с лесными пожарами. На сайте краевого управления информации об этом нет.

До начала работы в РАН Благодырь в 2012-2013 годах работал заместителем министра по развитию Дальнего Востока, а после исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области — его отстранили от должности в 2015 году после отставки бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина.