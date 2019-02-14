Минюст внес в реестр иноагентов еще две организации правозащитника Льва Пономарева

Министерство юстиции внесло в реестр НКО, выполняющих функции «иностранных агентов», еще две организации правозащитника Льва Пономарева — фонд «В защиту прав заключенных» и региональную общественную организацию содействия соблюдению прав человека «Горячая линия», говорится в сообщениях пресс-службы министерства.

Накануне в реестр также попало его движение «За права человека». Пономарев отмечал, что оно существовало на президентские гранты и не получало иностранного финансирования, однако «Горячая линия» ранее получила грант от комитета ООН по пыткам.

Другой причиной, по мнению Пономарева, могло быть то, что одна из членов совета движения получила деньги по проекту, организованному Советом Европы, в рамках которого она обучала членов ОНК из российских регионов.

Общероссийское движение «За права человека» существует с 1997 года. При этом в конце прошлого года ему впервые за последние восемь лет отказали в президентском гранте и правозащитник Лев Пономарев даже допускал его закрытие. Он отмечал, что искать зарубежное финансирование движение отказывалось, чтобы не попасть под закон об «иностранных агентах».

До этого в 2014 году Минюст уже вносил движение в реестр «иноагентов» из-за финансирования со стороны иностранных фондов. Однако спустя год его исключили из списка, потому что оно «прекратило выполнять функции иностранного агента».