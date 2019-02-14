В Казани сотрудники Центра «Э» задержали активистку «Открытой России». Ранее ей угрожали уголовным делом

В Казани сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали активистку движения «Открытая Россия» Гульназ Равилову. Об этом «Idel. Реалиям» рассказала юрист Эльза Нисанбекова.

Девушку задержали у подъезда ее дома и доставили в отдел полиции № 2 «Вишневский». Причина задержания неизвестна.

В начале февраля девушка писала в фейсбуке о давлении со стороны сотрудников Центра «Э». Так, в конце января приходили к ней домой и сообщили ее отцу об административном деле на активистку, а также «наговорили гадостей про Михаила Ходорковского, "Открытую Россию", угрожали уголовным делом».

После этого, как вспоминает девушка, в феврале представившийся замначальника ФСБ мужчина пригласил ее отца для беседы в здание МВД, где показывал ему «целую стопку материалов будущего ”уголовного дела"», состоявшую преимущественно из скриншотов записей девушки в соцсетях. После сотрудники правоохранительных органов требовали у ее отца, чтобы Равилова прекратила гражданскую активность.

Напомним, преследование активистов «Открытой России» началось после того, как в апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными две связанные с Михаилом Ходорковским организации, зарегистрированные в Великобритании. В «Открытой России» отмечали, что не имеют отношения к британским организациям, поскольку российское движение не зарегистрировано и действует только на территории России.

В январе против нее было возбуждено первое в России уголовное дело по статье об участии в деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК), она находится под домашним арестом. «Мемориал» признал Шевченко преследуемой по политическим мотивам.