В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве главы отделения Центра противодействия коррупции

В подмосковном Воскресенске задержали подозреваемого в избиении до смерти руководителя местного отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дмитрия Грибова (ч.4 ст. 111 УК), говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

В рамках дела задержали и допросили 57-летнего мужчину, в ходе обысков у него изъяли одежду «с явными следами преступления», а также автомобиль и два мобильных телефона.

СК утверждает, что нападение не было связано с его общественной деятельностью: между ними были бытовые конфликты и ранее подозреваемый уже был судим за нападение на Грибова.

Дмитрий Грибов скончался в больнице вечером 11 февраля, после того как его во дворе дома в Воскресенске избили до смерти неизвестные. По данным СК, нападавших было двое, с собой у них предположительно были биты. Никакой информации о втором подозреваемом ведомство не сообщило.

«Центр противодействия коррупции», согласно информации на сайте общественной организации, занимается помощью властям в вопросах противодействия коррупции. У Центра 44 отделения по стране, Дмитрий Грибов семь месяцев назад возглавил общественную приемную его воскресенского отделения.