Умер певец Сергей Захаров

Советский и российский певец Сергей Захаров умер в Москве на 69-м году жизни. Об этом знакомый певца рассказал ТАСС, информацию также подтвердили агентству РИА Новости в Союзе концертных деятелей Санкт-Петербурга.

По их данным, он скончался от сердечной недостаточности. Место и время прощания пока не определены.

Захаров родился в 1950 году в Николаеве и уже во время учебы в московском Музыкальном училище им. Гнесиных стал солистом Государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Утесова, а после работал в Ленинградском мюзик-холле.

В 1986 году он начал сольную карьеру и прославился как исполнитель романсов, арий, фрагментов из оперетт, среди которых — «Яблони в цвету», «Три белых коня», «Отцвели хризантемы», «Скажите, девушки», и другие. В 1996 году ему присвоили звание народного артиста, а в 2000 году — наградили орденом Дружбы.