С имущества Улюкаева сняли арест после выплаты 130 млн рублей штрафа

Замоскворецкий суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева после того, как приставы в декабре списали назначенный судом штраф в 130 млн рублей. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь суда.

По ее словам, список объектов имущества, с которых сняли арест, оглашался около получаса. Ранее представители Следственного комитета говорили, что по делу Улюкаева «были арестованы 15 объектов недвижимости и средства на сумму не менее 564 миллионов рублей».

Так, ограничения были наложены на несколько участков земли и особняки в Смоленской области и Москве, автомобиль Land Rover, счета на 67 млн рублей и 1,3 млн долларов, а также 250 тыс. долларов наличными. При обысках у него, кроме этого, изъяли несколько десятков монет из драгметаллов, слиток серебра и наручные часы.

Напомним, в декабре 2017 года Улюкаева приговорили к 8 годам колонии и штрафу в 130 млн рублей по делу о получении взятки в размере 2 млн долларов. Суд признал, что экс-чиновник требовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина деньги в качестве вознаграждения за одобрение сделки по покупке акций «Башнефти» и в обмен на покровительство. Чиновник свою вину не признал и утверждал, что стал жертвой провокации Сечина.