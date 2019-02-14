Заключенные ярославской ИК-3 объявили голодовку в штрафном изоляторе

Заключенные в штрафном изоляторе и помещении камерного типа исправительной колонии №3 в Угличе Ярославской области 13 февраля начали голодовку, сообщили юристы фонда «Общественный вердикт». В региональном УФСИН это подтвердили ТАСС, «Ярновостям» и «Медиазоне». Число голодающих не приводит ни одна из сторон.

По словам пресс-службы ФСИН, объявившие голодовку заключенные требуют «создания льготных условий отбывания наказания». С ними провели «разъяснительные беседы», их также осмотрели врачи. В связи с голодовкой во ФСИН обещали провести служебную проверку, при этом «обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня».

По данным «Общественного вердикта», утром 14 февраля голодающих в ШИЗО поддержали заключенные, содержащиеся в жилой зоне. Кроме этого, юристы фонда, не называя источников, утверждают, что начальник колонии дал распоряжение всему женскому персоналу покинуть территорию колонии, а из административных зданий выносили «какую-то документацию».

«Это может означать, что руководство готовится к принятию экстренных мер, в случае необходимости», — утверждает «Общественный вердикт», называя это возможной провокацией со стороны администрации колонии. Фонд также обратился за помощью к ярославскому омбудсмену Сергею Бабуркину.

Фонд в ноябре рассказывал о систематических избиениях заключенных угличской ИК-3 как минимум с июня 2015 года. А в декабре СК возбудил уголовное дело по факту избиения 25 заключенных в этой колонии.

Ярославские колонии и СИЗО оказались в центре внимания правозащитников и журналистов после того, как «Новая газета» опубликовала видеосвидетельства пыток заключенных сотрудниками колонии, оказавшиеся в распоряжении «Общественного вердикта». Следственный комитет возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).

В «Общественном вердикте» также рассказывали о порядках лечебно-исправительном учреждения (ЛИУ) №9 в Угличе, где заключенных заставляли брать миски с едой с лопат. По предположению правозащитников, сотрудники ЛИУ кормили с лопат осужденных, страдающих заболеваниями, чтобы «унизить или из-за страха заразиться».