В Красноярске закрыли дело сторонницы «Артподготовки», осужденной за репосты во «ВКонтакте»

Советский районный суд Красноярска прекратил уголовное дело сторонницы движения «Артподготовка» (признано в России экстремистским и запрещено) Ольги Походун в связи с декриминализацией статьи о возбуждении ненависти (ст. 282 УК), рассказала РИА Новости представитель суда. Решение суда опубликовал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В апреле прошлого года медсестра Ольга Походун получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Ее обвиняли в размещении на фейковой странице во «ВКонтакте» картинок о событиях на Украине, священнослужителях и президенте Владимире Путине.

Сама Походун вину не признала. Ее адвокат, юрист международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, отмечал, что уголовное преследование Походун было связано с ее гражданской активностью, а доступ к альбому во «ВКонтакте» имела только она.

В июле прошлого года краевой суд оставил решение в силе. При этом представитель прокуратуры, как и в суде первой инстанции, настаивал на реальном лишении свободы (1,5 года в колонии-поселении). Он обосновал свои требования на «особой общественной опасности содеянного».