Эстонский парламент рассмотрит введение санкций в отношении сенатора Пушкова и еще троих россиян

Парламент Эстонии на следующей неделе рассмотрит предложение от «Свободной партии» о персональных санкциях в отношении четверых россиян — сенатора Алексея Пушкова, депутата Госдумы Василия Пискарева, генерала Владимира Кулишова и контр-адмирала Сергея Станкевича. Если документ будет принят в парламенте, правительство сможет запретить четверым россиянам въезд в Эстонию.

Председатель «Свободной партии» Андрес Херкель рассказал «Новой газете», что возможность вводить персональные санкции против лиц, участвующих в нарушении прав человека, предусмотрена так называемым законом Магнитского, который Эстония приняла в конце 2016 года. По словам депутата, Пушков, Пискарев, Кулишев и Станкевич поддержали нарушение прав украинских моряков в рамках инцидента в Керченском проливе.

«То, что происходило в Керчи, это, конечно, нарушение международного права, но в то же время это нарушение прав людей — тех украинских моряков, которые сейчас находятся в Москве, в плену, — заявил Херкель. — Есть несколько человек, которые с этим связаны, которые руководят пограничной службой, а также политики, которые непосредственно это поддерживают».

Депутат также отметил, что санкционный список может быть продолжен. Кроме того, по словам Херкеля, еще несколько государств Евросоюза сейчас рассматривают персональные санкции в отношении россиян, связанных с инцидентом в Керченском проливе.

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Эстония — не единственная страна Евросоюза, где действует так называемый закон Магнитского. В 2017 году аналогичный закон приняли Канада, Великобритания и Литва, а в 2018 — Латвия. Он предполагает возможность введения персональных санкций в отношении лиц, причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, а также в отношении лиц, участвующих в нарушении прав человека.