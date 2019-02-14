Членов подмосковного Избиркома уволили из-за «каруселей» в Балашихе. Они курировали выборы в других городах

Председатель подмосковной избирательной комиссии (ИКМО) Илья Березкин на заседании в Центризбиркоме 13 февраля заявил, что курировавшего выборы в Балашихе члена ИКМО остранили, его слова передавало РИА Новости. Однако информагентство «Закон» заметило, что полномочия сложили члены избиркома, отвечавшие за выборы в других городах.

Так, по их данным, накануне из состава областной комиссии вышли Наталья Альшанова и Александр Максимов, однако ни один из них не отвечал за Балашиху. Из решения комиссии о распределении обязанностей следует, что первая отвечала за Королев, Ивантеевку и Мытищи, а второй — за Серпухов и Наро-Фоминск. При этом за Балашиху отвечал Александр Евстюкин, который остался в составе комиссии.

В пресс-службе ИКМО изданию сказали, что «перечисление конкретных имен и фамилий» до завершения следствия «неправильно и неэтично», поэтому «достаточно должностей». На заседании 13 февраля Березкин также отмечал, что должности покинули руководители обеих балашихинских территориальных комиссий, а также сотрудники администрации, оказывавшие давление на членов участковых комиссий.

Напомним, в начале декабря «Новая газета» опубликовала расследование о масштабных фальсификациях на губернаторских выборах 9 сентября в Балашихе, где более 300 человек участвовали в «каруселях» и вбросах при содействии более 200 членов избирательных комиссий и наблюдателей. Губернаторские выборы выиграл Андрей Воробьев, при чем в Балашихе он получил самый высокий в области результат.

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 11 декабря пообещал, что даст поручение главе СКР Александру Бастрыкину изучить видеоматериалы с фальсификациями на выборах губернатора Московской области. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова по этому поводу также обращалась в Генпрокуратуру.