Путин внес законопроект об отдельном наказании за «высшее положение в преступной иерархии»

Президент Владимир Путин внес в Государственную проект статьи 210.1 Уголовного кодекса, которая предполагает до 15 лет колонии за занятие «высшего положения в преступной иерархии», говорится в карточке законопроекта на сайте нижней палаты.

Проект предполагает в качестве наказания от 8 до 15 лет колонии со штрафом либо до 5 млн рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода за период до пяти лет.

Необходимость поправок в пояснительной записке объясняется тем, что лидеры преступных организаций, координирующие их деятельность, «как правило, уходят от уголовной ответственности» из-за своего высокого положения.

Хотя закон 2009 года вводит определение «лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии», уголовная ответственность наступает только в случае, если он совершил преступление, предусмотренное статьей об ОПГ (ст. 210 УК), отмечается в пояснительной записке.

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Путин также предложил изменения и в сам закон об организации преступного сообщества: максимальный штраф за его создание (ч. 1 ст. 210 УК) вырос с 1 до 5 млн рублей, а минимальное лишение свободы за участие (ч. 2 ст. 210 УК) в нем увеличилось с 5 до 7 лет.