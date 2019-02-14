В Элисте суд оштрафовал директора школы, требовавшей у родителей деньги на покупку учебников и парт

Элистинский городской суд оштрафовал на 50 тысяч рублей директора школы №12 Марину Гедерим, признав ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК). Об этом сообщил адвокат Виталий Зубенко, который представляет интересы потерпевшей Ларисы Якуповой по инициативе правозащитной организации «Зона права».

«Кроме того, судья взыскал с Гедерим 30 тысяч рублей в пользу потерпевшей Ларисы Якуповой в качестве компенсации морального вреда», — отметил адвокат.

По версии следствия, директор пользовалась служебным положением, чтобы принудить родителей купить школьную мебель, при этом зная, что многие из них не имеют такой возможности из-за плохого имущественного положения.

«При этом тех родителей учеников первых классов, которые не имели материальной возможности приобрести самостоятельно школьную мебель, обвиняемая поставила в известность о том, что их дети будут обеспечены школьной мебелью, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям», — рассказали в Следственном комитете. Потерпевшими были признаны свыше 60 человек.

Во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2017 году Якупова пожаловалась на незаконные сборы в школе. После этого президент поручил главе региона Алексею Орлову лично проконтролировать ситуацию.

В августе 2018 года Элистинский горсуд оправдал Марину Гедерим, однако в октябре Верховный суд Калмыкии отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд.