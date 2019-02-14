Спасенного из-под завалов в Магнитогорске ребенка выписали из больницы

В Москве из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии выписали Ваню Фокина, спасенного из-под завалов обрушившегося из-за взрыва дома в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль (слева), начальник Центра по проведению спасательных операций особого риска МЧС РФ Анатолий Саввин (справа) и Ваня Фокин с мамой. Фото: РИА Новости

«Ваню лечила вся страна <...> Какое счастье видеть его в таком состоянии <...> Очень надеемся, что он вырастет в настоящего, крепкого, мощного человека», — сказал журналистам президент НИИ Леонид Рошаль.

Директор НИИ Валерий Митиш уточнил, что кости у малыша срослись, необходимости хирургического вмешательства нет и никакая специальная реабилитация ему не требуется. 16 февраля мальчику исполнится год.

Мальчика нашли под завалами более чем через сутки после взрыва в жилом доме в Магнитогорске и госпитализировали в тяжелом состоянии в Москву 1 января. Его спасло то, что он лежал в кроватке и был тепло укутан. В момент эвакуации у него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек и обезвоживание.

5 января врачи сообщили, что ребенок начал дышать самостоятельно, а через два дня он пришел в сознание, стал активно реагировать и общаться с мамой. Врачам также удалось спасти обмороженную ногу ребенка.

Напомним, что взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако издания Znak.com и 74.ру в ночь на 2 января со ссылкой на собственные источники сообщили, что причиной взрыва мог быть теракт.

Позднее организация SITE Intelligence Group, которая занимается отслеживанием активности террористических организаций, со ссылкой на арабскую газету Al Naba сообщила, что «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России) взяло ответственность за взрывы в жилом доме и в маршрутном такси в Магнитогорске. В Следственном комитете призвали не доверять этой информации.