Футболист Мамаев забил 7 мячей во время матча в СИЗО «Бутырка»

Помещенный под арест полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграл в футбольном матче в следственном изоляторе «Бутырка», сообщает ТАСС. Находящийся в том же СИЗО футболист Александр Кокорин от участия отказался — из-за условий контракта с «Зенитом».

Мамаев выступал в составе обеих команд, чтобы, как он объяснил, не давать преимущество определенной стороне. Во время игры он забил 7 голов. Встреча завершилась со счетом 8:7, в пользу команды в оранжевых в майках, за которую Мамаев играл в первом тайме.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Всего провели два тайма по 20 минут с небольшим перерывом — именно столько позволял разрешенный прогулочный час. Каждая команда включала в себя по шесть заключенных, среди которых было пять полевых игроков и один вратарь.

Планировалось, что в матче также примет участие и футболист Александр Кокорин, проходящий вместе с Павлом Мамаевым по одному делу. Но из-за последствий травмы колена, которые усугубились в СИЗО, и условий контракта с «Зенитом» футболист отказался от участия в игре. Как игроку «Зенита» Кокорину нельзя выступать на поле при «несертифицированных условиях». А его адвокат Татьяна Стукалова вовсе назвала игру «издевательской» еще во время появления идеи ее проведения.

Официально игра не считалась матчем: «Это просто прогулка лиц, находящихся под стражей, с элементами физической активности и спорта», — объяснил Sport24 адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Он отметил, что в СИЗО основательно подготовились к проведению мероприятия: на поле нанесли красную разметку, поставили ворота и табло, а плац, который выделили под игру, украсили плакатами с футбольными мячами. Заключенные выступали в зеленых и оранжевых жилетах, при чем на спине формы Мамаева были его фамилия и число 17 — под этим номером он выступал от «Краснодара».

Заключенные «Бутырки» не смогли посмотреть игру. Команды выступали только перед СМИ и сотрудниками СИЗО. Для освещения игры были аккредитованы более 60 журналистов, в их числе съемочные группы 14 телеканалов. После матча прессу пустили к Павлу Мамаеву, однако заключенному запретили общаться с журналистами.

По словам замдиректора ФСИН Валерия Максименко, дату проведения матча выбирал сам Мамаев: он захотел сыграть именно 14 февраля, в день всех влюбленных, посвятив свою игру супруге и всем «женам, матерям и девушкам тех заключенных, которые находятся под следствием».

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы в октября 2018 года, после того как вместе с друзьями избили 33-летнего водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловчука. В этот же день они напали в кафе на главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Дениса Пака и гендиректора «Научного автомоторного института» (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ») Сергея Гайсина.

Футболисты обвиняются в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 115 УК), а также хулиганстве (ст. 213 УК). В феврале их арест продлили до апреля.

Дарья Козлова — специально для «Новой»