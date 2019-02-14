Организаторы рассказали о согласовании марша памяти Бориса Немцова с московской мэрией

Мэрия Москвы согласовала проведение 24 февраля марша памяти политика Бориса Немцова, сообщил в твиттере московский муниципальный депутат и член движения «Солидарность» Илья Яшин.

Член движения «Солидарность» Илья Мищенко в разговоре с «МБХ Медиа» уточнил, что организаторы пока что получили от мэрии только устную договоренность, при этом официальное подтверждение департамент региональной безопасности даст им только в понедельник, 18 февраля. Накануне мэрия отказалась согласовать маршрут по Пушкинской площади из-за праздничный мероприятий, упоминаний о которых активисты нигде не нашли.

Шествие должно пройти от Страстного бульвара по кольцу до проспекта Академика Сахарова, начало сбора участников — в 13:00. Организаторами марша выступили представители «Солидарности», «Парнаса», «Яблока», Фонда борьбы с коррупцией, «Партии Перемен», «Либертарианской партии», «Партии 5 декабря» и правозащитного центра «Мемориал».

В проведении марша памяти Немцова ранее отказала администрация Кирова, объяснив это тем, что все три предложенных маршрута проходят рядом с образовательными или медицинскими организациями, что запрещено законом. Однако альтернатив они не предложили.

Напомним, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзат Бахаева. Они получили от 19 до 11 лет колонии строгого режима. Родные Немцова считают, что преступление не раскрыто, поскольку не назван заказчик убийства.