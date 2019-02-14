Лидера татарского патриотического фронта «Алтын Урда» освободили от наказания по делу об экстремизме
Омутнинский районный суд Кировской области освободил от уголовной ответственности основателя татарского патриотического фронта «Алтын Урда» Даниса Сафаргали по делу о возбуждении ненависти из-за постов во «ВКонтакте» (ч. 1 ст. 282 УК). Об этом адвокат международной правозащитной группы «Агора» Ирина Хрунова рассказала «Idel.Реалиям».
Если решение вступит в законную силу, Сафаргали выйдет на свободу в конце февраля. Поводом для дела стали 15 постов на его странице Сафаргали во «ВКонтакте», в которых он высказывался об этнических русских, Русской православной церкви (РПЦ) и президенте России, в том числе в контексте ситуации с Крымом.
Дело об экстремизме против отца шестерых детей и капитана теплохода Даниса Сафаргали завели, когда он находился в следственном изоляторе по другому делу. Его обвиняли в том, что он, работая комендантом в общежитии, подрался с сотрудником компании «Пилигрим», выселявшего студентов. Сам Сафаргали говорил, что заступился за беременную супругу, которую во время конфликта ударили ногой в живот.
В августе 2017 года суд вынес приговор по его делу: его приговорили к полутора годам лишения свободы по ст. 282 УК, а также к двум с половиной годам колонии по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК). Его также признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст.115 УК) и побоях (ст.116 УК), однако лишение свободы по этим статьям не назначалось. С учетом частичного сложения наказания его приговорили к трем годам колонии общего режима.