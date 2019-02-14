В Красноярске из-за взрыва газа в жилом доме погибла женщина

В Красноярске в жилом трехэтажном доме на Кандагарской улице произошел взрыв газа, в МВД сообщили об обнаружении под завалами тела погибшей женщины, передает ТАСС.

По данным регионального МЧС, о происшествии стало известно в 21:10 по местному времени (17:10 мск). Из-за взрыва разрушились стены второго и третьего этажей, а от взрыва выбило окна на соседних этажах здания. Власти также сообщают о более десяти эвакуированных.

По данным МВД, в построенном в 2013 году доме располагался хостел. Местный телеканал «Прима» уточняет, что этот дом, как и пять соседних, так и не был сдан в эксплуатацию, хотя люди там жили. Телеканал также напомнил, что в 2014 году их сноса добивалась прокуратура: их владелец построил многоквартирные дома на земле под индивидуальное жилое строительство