Bellingcat назвал имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Еще одного подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии зовут Денис Сергеев, он является высокопоставленным сотрудником Главного управления Главного штаба Минобороны (ГРУ), утверждают журналисты из Bellingcat.

В расследовательской группе утверждают, что Сергеев родился в казахстанском городе Ушарал в 1973 году, службу в армии проходил в Новороссийске. По данным журналистов, после 2000 года его перевели в Москву, где он стал учиться в в Военно-дипломатической академии. У Bellingcat нет точной информации о звании Сергеева, но там предполагают, что он полковник или генерал-майор.

Документы на имя Сергея Вячеславича Федотова Сергеев получил в 2010 году, новый паспорт выдали в том же отделении УФМС, что и два других подозреваемых в отравлении Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чипига), говорится в публикации.

Авторы расследования также установили, что за 2012 - 2018 года Сергеев по новому паспорту слетал в Киев, Дюшанбе, Прагу, Милан, Женеву, Париж, Белград, Бургас, Софию, Истанбул, Барселону, Ереван. Более того, он четыре раза побывал в Лондоне.

Что касается поездок в Лондон, то туда последний раз он прилетел 2 марта 2018 года, за несколько часов до прилета двух других подозреваемых в отравлении Скрипалей, обнаружили в Bellingcat. По информации расследовательской группы, улететь из столицы Великобритании он должен был 4 марта - в день отравления Скрипаля, но в Москву он вернулся рейсом через Рим. Как он уехал из Лондона и добрался до Рима остается неизвестно.

Ранее Bellingcat, The Insider и болгарская газета «Капитал» уже сообщали, что Сергеев-Федотов может быть причастен к покушению на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году ядом типа «Новичок».

Расследователи выяснили, что человек с паспортом на имя Федотова посещал Болгарию в дни, когда Гебрев был отравлен: по их данным, 24 апреля 2015 года он прибыл из Москвы в курортный город Бургас, а уже вечером 28 апреля вылетел в Стамблу, откуда вернулся в Москву.

В тот же день, 28 апреля, Гебрева госпитализировали с тяжелым отравлением. Сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании также жаловались на ухудшение самочувствия. Позднее экспертиза Хельсинского университета установила применение вещества класса «Новичок».

В конце мая после выписки состояние Гебрева вновь ухудшилось и его вновь госпитализировали. Расследователи утверждают, что Федотов в эти дни вновь приезжал в Болгарию на три дня, а после вернулся в Москву через Сербию. Сам Гебрев предположил, что отравление могло быть связано с тем, что его компания поставляла оружие в Украину, а также якобы с возможными претензиями России на оружейный завод его компании.

В Кремле поставили под сомнение достоверность этой информации. «Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, соответствует ли действительности вообще, не знаем, на чем основывались составители этой информации, мы не знаем, насколько они компетентны, кто они и вообще правда ли это все», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, у Кремля «есть только один вопрос»: «Как могло в 2015 году остаться незамеченным использование некоего боевого отравляющего вещества в Европе, почему об этом узнали только сейчас?».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта прошлого года. Великобритания считает, что к инциденту причастны сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России Руслан Боширов и Александр Петров. Россия все обвинения отрицает.