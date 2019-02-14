Наблюдатели обнаружили нарушения на всех избирательных участках подмосковного Рошаля на губернаторских выборах

Волонтеры альянса независимых наблюдателей выявили массовую фальсификацию на губернаторских выборах 9 сентября в подмосковном городе Рошаль. Об этом координаторы Альянса Виктор Кабанов и Иван Журавлев рассказали изданию «Медуза».

Число реальных избирателей, которые пришли голосовать, по подсчетам наблюдателей, отсмотревших записи с избирательных участков, в несколько раз меньше официальных данных. По данным подмосковного избиркома, в Рошале в выборах приняли участие более 10 тыс. человек, в то время, как координаторы альянса смогли насчитать только 3450.

Даже с учетом избирателей, которые голосовали на дому (их нельзя отследить по камерам видеонаблюдения), явка в Рошале составила только 22,5%, хотя городская комиссия отчиталась о 63,6%. Завышение числа пришедших в несколько раз было зафиксировано на всех восьми участках города.

Кабанову и Журавлеву пока не удалось выяснить, как именно имитировали высокую явку на всех избирательных участках города. Пока им известно, что на двух из восьми во время подсчета голосов вбрасывались бюллетени.

Напомним, по итогам состоявшихся 9 сентября прошлого года выборов губернатором Московской области стал Андрей Воробьев, набравший 62,5% голосов. Его официальный результат в Рошале — 78,8% голосов. Результаты, сопоставимые с этим, были зафиксированы только в Балашихе (ТИК-1 78,9%), Лосино-Петровском (85,3%) Реутове (81,2%), Электрогорске (89,1%) и Лыткарино (81,6%).

В декабре «Новая газета» также обнаружила массовые нарушения и на избирательных участках подмосковной Балашихи. Расследование показало применение «каруселей» и вбросов бюллетеней для фальсификации результатов выборов на 45 избирательных участках из 183. По подсчетам «Новой», там проголосовали более 300 «карусельщиков».

Накануне председатель подмосковной избирательной комиссии Илья Березкин на заседании в Центризбиркоме заявил, что курировавшего выборы в Балашихе члена комиссии остранили, а в отставку также ушли руководители обеих балашихинских территориальных комиссий и сотрудники администрации, оказывавшие давление на членов участковых комиссий. Однако СМИ обратили внимание, что из Мособлизбиркома уволили членов комиссии, которые курировали другие районы, а отвечавший за Балашиху остался в должности.