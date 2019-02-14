СМИ: бельгийского разведчика заподозрили в шпионаже в пользу России

В Бельгии главу департамента контрразведки Службы разведки и безопасности Клемента Вандерборре заподозрили в шпионаже в пользу России, сообщила бельгийская газета De Morgen со ссылкой на источник.

По информации газеты, в 2016 году Вандерборре якобы передал секретную информацию гражданке Сербии, которая была двойным агентом и работала на Россию. Собеседеник утверждает, что сотрудника разведки также подозревают в том, что он уничтожил секретные документы с помощью шредера.

Вандерборре отстранили от работы на время расследования. Сам он отрицает все обвинения, а в разведывательном ведомстве информацию не комментируют.

Напомним, в ночь на 10 ноября 2018 года в Австрии задержали бывшего полковника. В австрийской контрразведкие утверждают, что полковник мог передать России секретные данные о военно-воздушных силах, артиллерийских системах страны и миграционном кризисе, а также подробные досье на австрийских военачальников.

Как уточняла Kronen Zeitung, его сотрудничество с Главным управлением Генштаба ВВС России длилось более 20 лет, и за это время он получил около 300 тысяч евро. Сам мужчина отвергает обвинения против себя.