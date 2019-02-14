Аналитики ЦБ усомнились в истинности расчетов Росстата о росте ВВП

Рост ВВП в 2018 году мог быть ниже 2,3%, что не совсем согласовывается с расчетами Росстата, следует из обзора «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Центрального банка.

По мнению аналитиков, на данном этапе уместнее говорить о росте ВВП в пределах от 1,7 до 2,3%, поэтому нельзя утверждать, что есть сколько-нибудь значимое превышение фактических темпов роста над потенциальными.

«Пересмотр динамики строительства пока в большей степени выглядит техническим и, по всей видимости, связан с получением более подробной отчетности по некоторым крупным инвестиционным проектам, завершенным в 2018 году», — говорится в докладе.

Напомним, 4 февраля в Росстате заявили, что рост ВВП в 2018 году ускорился до 2,3%, это максимальный показатель с 2012 года. Увеличение показателя произошло благодаря перерасчету добавленной стоимости в строительстве, где она стала равняться 4,7%. Это было сделано, потому что обновились данные по строительству в Ямало-Ненецком автономном округе: там НОВАТЭК запустил третью очередь завода «Ямал СПГ».

При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял в Давосе, что в 2018 году рост ВВП составил 2%, в Институте исследований и экспертизы ВЭБа также говорили о 2%, а аналитики «ВТБ Капитала» — в 2,2%.