«За каждую недостроенную школу и неубранную свалку». Медведев пообещал лично отчитывать чиновников за срыв нацпроектов

Чиновники в регионах понесут персональную ответственность, если не смогут реализовать нацпроекты, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, его слова приводит газета «Коммерсант».

«И за каждую недостроенную школу или километр дороги, необустроенный парк или неубранную свалку будет отвечать не абстрактная власть, а конкретный чиновник»,— сказал Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что будет лично вместе с членами правительство выезжать на места для контроля, причем провинившиеся будут отвечать перед премьер-министром. По словам Медведева, ответственность будет «весьма серьезной».

Напомним, расходы на российские национальные проекты в период с 2019 по 2024 год составят 25,7 триллиона рублей. Самым дорогим является комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, на него планируют потратить более 6,34 трлн рублей. На втором месте – автомобильные дороги (более 4,77 трлн рублей), на третьем – экология (более 4,01 трлн рублей).

Всего правительство планирует реализовать до 2024 года 13 национальных проектов, в их рамках – 78 федеральных. Большую часть средств (более 13,5 трлн) планируют выделить из федерального бюджета.