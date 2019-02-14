СМИ узнали о новых поправках к законопроекту об автономном Рунете

Законодатели разработали новые поправки в законопроект об автоном Рунете, который должен пройти второе чтение в Госдуме, чтобы операторы могли работать «по старинке», рассказал источник РБК.

В частности, оператарам могут разрешить работать без оборудования, приобретение которого предполагает закон. Сделать это можно будет при условии, что государство его не предоставило, утверждает собеседник издания.

Какие еще изменения внесут ко второму чтению, источник говорить не стал. В Минкомсвязи комментировать информацию отказались.

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Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций.

Авторы закона предложили обеспечить страну нужной инфраструктурой для автономной работы российского сегмента, в том числе создать правила маршрутизации трафика и организации контроля за их соблюдением.

В тексте документа также идет речь о том, что в России «сократят» данные россиян, передаваемые за рубеж и определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика.

В документах сначала шла речь о том, что на реализацию законопроекта не понадобится дополнительных денег, однако в федеральном бюджете на 2019-2021 годы на эти цели уже заложили 1,8 млрд рублей, а один из авторов закона Андрей Клишас сказал, что на его исполнение понадобится более 20 млрд рублей.

В своем отзыве правительство рекомендовало принять в первом чтении этот законопроект, однако указали, что в документе также не прописаны, какие именно существуют угрозы для «целостности, устойчивости и безопасности функционирования» Рунета и при каких условиях может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования. Кабинет министров также назвал «спорным» предложение наделить Роскомнадзор «регулирующей функцией», так как эти задачи должны выполняться определенным министерством или правительством.

Более того, автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», учредителями которой выступают правительство, Сбербанк, «Сколково», «Яндекс», Mail.Ru Group и «Билайн», раскритиковалазаконопроект об автономной работе российского сегмента интернета. По мнению экспертов, положения законопроекта могут привести к росту нагрузки на сетевую инфраструктуру, нарушению качества соединений и сбоям в национальной системе связи.

В свою очередь, рабочая группа «Информационная безопасность», куда входят операторы связи, «Ростелеком», InfoWatch и другие компании, предложила сначала провести учения на сетях, чтобы проанализировать «актуальные угрозы». «Все участники обсуждения сходятся в том, что у него благие цели, но механизмы его реализации вызывают много вопросов и споров», — заявляла руководитель рабочей группы Наталья Касперская.

Согласно пояснительной записке, об автономности Рунета авторы идеи задумались после «агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США».