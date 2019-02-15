СМИ сообщили о смягчении потенциальных санкций США против российских госбанков

Из законопроекта о новых санкциях против России, внесенного сенаторами США, убрали перечень конкретных российских банков, в отношении которых предполагается ввести ограничения. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на полный текст документа.

Как отмечает издание, в первоначальном варианте документа был представлен список из восьми российских госбанков, среди которых были Сбербанк и ВТБ. В новой версии законопроекта перечень банков для введения ограничений предлагается выбрать президенту США, сообщает The Bell.

РБК со ссылкой на текст документа отмечает, что новые санкции предлагается ввести только против российских госбанков, которые, по мнению Вашингтона, поддержали вмешательство в дела других государств.

По информации издания, возможные ограничения предполагают блокировку активов и операциий любого российского финансового института, который, по определению президента США, «предоставил финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны».

Напомним, законопроект «О защите безопасности США от акта агрессии Кремля» (DASKA) ряд американских сенаторов внесли в Конгресс 13 февраля. Прошлую версию законопроекта вносили в прошлом году.

Законопроект предполагает введение ограничений, в частности, на сделки с госдолгом России для инвесторов, санкции в отношении российских компаний, банков и российских проектов по добыче сжиженного природного газа (СПГ). Документом предлагается ввести ограничения в отношении лиц, которые «прямо или косвенно» связаны с президентом России Владимиром Путиным.

Помимо этого законопроект предусматривает введение санкций США в отношении 24 сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в связи с инцидентом в Керченском проливе и задержанием 24 украинских моряков в прошлом году. Законопроектом предполагается введение ограничений и против российского судостроительного сектора.